السيناتور هولن: أمريكا لم تحقق أي عدالة في مقتل شيرين أبو عاقلة

قال السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، إن الحكومة الأمريكية مقصرة سواء في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو الرئيس الحالي دونالد ترامب بشأن الهجوم على الصحفيين.

وانتقد هولن، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، الحكومة الأمريكية بسبب هجومها على الصحفيين، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية لم تحقق أي مساءلة أو عدالة في قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكد هولن، أن الإدارة الأمريكية تدعي أن أولويتها هي حماية الأمريكيين بالخارج لكنها تفشل.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، إن إسرائيل تماطل في التحقيق بشأن مقتل صحفيين في لبنان.