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الشرطة البريطانية تعتقل 30 ناشطًا عطلوا المرور

12:40 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
الشرطة البريطانية تعتقل 30 ناشطًا عطلوا المرور

الشرطة البريطانية

وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية السبت 30 من نشطاء المناخ أغلقوا جسرا في وسط لندن، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ونظمت "مظاهرة جسر لامبيث" دعمًا لتسعة من نشطاء "إنسوليت بريطانيا" الذين سجنوا هذا الأسبوع لتحديهم أمرا قضائيا بشأن إغلاق الطرق، وشارك في الاعتصام ما يصل إلى 250 شخصًا، وأغلقوا الجسر لساعات.

ونفذت الشرطة الاعتقالات بموجب قانون النظام العام للاحتجاج، وقالت إن الجسر أعيد فتحه في مساء السبت بعد توقيف النشطاء.

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