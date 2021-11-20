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الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية غربي البلاد

05:13 م السبت 20 نوفمبر 2021
الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية غربي البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، سيطرتها على مناطق استراتيجية غربي البلاد، إثر معارك عنيفة ضد الحوثيين.

وقال العقيد مأمون المهجمي الناطق باسم ألوية العمالقة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إن القوات المشتركة سيطرت على مناطق وقرى ونقاط وجبال استراتيجية غربي محافظة تعز وجنوبي مدينة حيس بمحافظة الحديدة" ولفت المهجمي إلى أن المناطق التي تم السيطرة عليها تقدر مساحتها بحوالي 23 كيلو مترا.

وأشار الناطق باسم ألوية العمالقة إلى أن المعارك التي لا تزال مستمرة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي التي تراجعت من مواقعها مع تقدم القوات المشتركة.

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