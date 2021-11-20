عطل بتطبيق "تسلا" يمنع السائقين من استخدام سياراتهم

واشنطن- (بي بي سي):

قال سائقو سيارات تسلا إنهم لم يستطيعوا فتح أبواب سياراتهم أو استخدامها بعد توقف تطبيق الشركة عن العمل.

وتحدث العشرات من المالكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استلام رسالة على تطبيق الهاتف بوجود خطب ما يمنعهم من تشغيل مركباتهم.

ورد إلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، شخصيًا على شكوى من سائق في كوريا الجنوبية، قائلاً عبر موقع تويتر "جاري التحري".

وقال ماسك لاحقًا إن التطبيق سيعود إلى العمل.

ويستخدم السائقون تطبيق تسلا كمفتاح لفتح سياراتهم وتشغيلها.

ونشر المالكون العديد من الشكاوى عبر الإنترنت حول عدم قدرتهم على استخدام سياراتهم.

وغرد أحد المالكين، قائلا: "أنا عالق على بعد ساعة من المنزل لأنني عادة ما استخدم هاتفي لتشغيل سيارتي".

وأبلغ حوالي 500 مستخدم عن خطأ في التطبيق في حوالي الساعة 16:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:40 بتوقيت غرينتش) الجمعة، وفقًا لموقع تتبع انقطاع التطبيقات عن العمل "داون ديتكتور". وبعد خمس ساعات كان ما زال هناك ما يزيد عن 60 تقريرًا عن وجود خطأ.

وكتب ماسك على تويتر "نعتذر عن ذلك، سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وقال ستيوارت ماسون، محرر موقع "خبير السيارات" على الإنترنت، لبي بي سي إنه لا ينبغي أن يكون التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستخدام السيارات.

وأضاف ماسون: "ستكون هناك آلية أخرى لدخول السيارة أو الخروج منها بخلاف التطبيق، وسيواجه السائقون صعوبة في استخدام السيارة إذا لم يكونوا يحملونها".

"التكنولوجيا تجعل الأمور مريحة، لكنها تعتمد على خادم يعمل بنسبة 100٪ من الوقت. الأمر يُشبه مغادرة منزلك بدون بطاقات ائتمان، متوقعا استخدام هاتفك الذكي للدفع. إذا كنا نعتمد على آلية واحدة طوال الوقت، يمكن أن نتعثر".