حريق بالقرب من دار الأوبرا في باريس

وكالات:

شبّ حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا، بلاس دي أوبيرا، بوسط العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.