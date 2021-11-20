حريق بالقرب من دار الأوبرا في باريس
02:05 م السبت 20 نوفمبر 2021
وكالات:
شبّ حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا، بلاس دي أوبيرا، بوسط العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق.
Feu impressionnant place de l’Opéra ! pic.twitter.com/x6qnsncms9— Chroniqueur Sportif (@CyrilleGuichon) November 20, 2021
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