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حريق بالقرب من دار الأوبرا في باريس

02:05 م السبت 20 نوفمبر 2021
حريق بالقرب من دار الأوبرا في باريس

ارشيفية

وكالات:

شبّ حريق ضخم في بناية بالقرب من ميدان الأوبرا، بلاس دي أوبيرا، بوسط العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

دار الأوبرا باريس حريق

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