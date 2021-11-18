الأمير تشارلز وقرينته في رحاب الحضارة المصرية العريقة

القاهرة - (أ ش أ):

زار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال مساء اليوم الخميس، منطقة "أبو الهول" بالجيزة.

وحرص الأمير تشارلز ودوقة كورنوول على التقاط صورهما التذكارية في لحظات الغروب عند أقدام تمثال أبو الهول وفي رحاب الحضارة المصرية العريقة.

كما بدا حرص وريث التاج البريطانى وقرينته واضحاً على التوجه من أمام الهرم الاكبر وحتى " أبو الهول" سيرا على الأقدام للاستمتاع بكل لحظة وخطوة في هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها.

ومع غروب الشمس، التقط ولى العهد البريطاني وقرينته العديد من الصور الفوتوغرافية؛ وعبرا عن انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر وعظمة تمثال أبو الهول وجلاله وروعته.