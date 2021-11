ما حقيقة تكريم شيخًا مصريًّا في القصر الملكي ببريطانيا؟ (فيديو وصور)

كتب - محمد صفوت:

بعد حادث انفجار ليفربول الإنجليزية الذي وقع الأحد الماضي؛ رفعت السلطات البريطانية مستوى التحذير من العمليات الإرهابية إلى "خطير"، وهو ثاني أعلى مستوى في البلاد ويعني أن وقوع عمليات إرهابية "محتمل جدًا". ويرجع ذلك إلى أن تفجير ليفربول هو الحادث الثاني في شهر واحد.

الاثنين، أثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تصرف قائد سيارة الأجرة التي انفجرت خارج مستشفى في مدينة ليفربول شمال إنجلترا أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وقال: "يبدو من اللقطات المصورة أن قائد السيارة تصرف بقدر لا يصدق من حضور الذهن والشجاعة".

ربط مصريون بين تصريحات جونسون، وتكريم مصريًّا يعمل إمام مسجد في لندن، وادعى البعض أن الإعلام تجاهل تكريم شخص مصري في القصر الملكي في لندن. فما حقيقة القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا لشيخ يرتدي جلبابًا أبيض ذو لحية مهذبة ويُكرم من الأمير ويليام. وادعى البعض أنه تم تكريمه خلال الفترة الماضية.

لكن تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2017، وبعد عامين منها وتحديدًا في مارس 2019؛ حيث كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن يدعى محمد محمود، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية.

Imam Mohamed Mahmoud was today awarded an OBE for services to the community by The Duke of Cambridge, following his heroic actions during the terrorist attack targeting Muslim worshippers at Finsbury Park in 2017. pic.twitter.com/qhM8gwDsVS