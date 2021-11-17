ما حقيقة تكريم شيخًا مصريًّا في القصر الملكي ببريطانيا؟ (فيديو وصور)

كتب - محمد صفوت:

بعد حادث انفجار ليفربول الإنجليزية الذي وقع الأحد الماضي؛ رفعت السلطات البريطانية مستوى التحذير من العمليات الإرهابية إلى "خطير"، وهو ثاني أعلى مستوى في البلاد ويعني أن وقوع عمليات إرهابية "محتمل جدًا". ويرجع ذلك إلى أن تفجير ليفربول هو الحادث الثاني في شهر واحد.

الاثنين، أثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تصرف قائد سيارة الأجرة التي انفجرت خارج مستشفى في مدينة ليفربول شمال إنجلترا أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وقال: "يبدو من اللقطات المصورة أن قائد السيارة تصرف بقدر لا يصدق من حضور الذهن والشجاعة".

ربط مصريون بين تصريحات جونسون، وتكريم مصريًّا يعمل إمام مسجد في لندن، وادعى البعض أن الإعلام تجاهل تكريم شخص مصري في القصر الملكي في لندن. فما حقيقة القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورًا لشيخ يرتدي جلبابًا أبيض ذو لحية مهذبة ويُكرم من الأمير ويليام. وادعى البعض أنه تم تكريمه خلال الفترة الماضية.

لكن تعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو 2017، وبعد عامين منها وتحديدًا في مارس 2019؛ حيث كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا إمام مسجد في لندن يدعى محمد محمود، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية.

Imam Mohamed Mahmoud was today awarded an OBE for services to the community by The Duke of Cambridge, following his heroic actions during the terrorist attack targeting Muslim worshippers at Finsbury Park in 2017. pic.twitter.com/qhM8gwDsVS — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 28, 2019

جاء التكريم إثر عمله البطولي في الهجوم الإرهابي بفينسبري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن الذي وقع في 2017، واعتبر موقفه دليلاً قويًّا على أهمية الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا.

وكتبت وقتها الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كينج، على موقع تويتر: ‏"تكريم إمام مسجد ‎بقصر باكنجهام في لندن، ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية؛ تثمينا لعمله البطولي إثر الهجوم الإرهابي بفينسبري بارك عام 2017، دليل قوي على أهمية الدور الذي يلعبه المسلمون في بريطانيا في شتى المجالات".

Congratulations to today’s #Investiture recipients who traveled to #BuckinghamPalace to collect their Awards from The Duke of Cambridge this morning.



📷 Dr. Saroj Duggal MBE, Thomasina Miers OBE, Joanna Coles OBE and Mohamed Mahmoud OBE after the ceremony. pic.twitter.com/4eEokcVwkn — The Royal Family (@RoyalFamily) March 28, 2019

وتحدثت وسائل الإعلام البريطانية والغربية عن الشيخ المصري ودوره في إنقاذ منفذ عملية الدهس الإرهابية التي استهدفت عددا من المصلين قرب مسجده، ومنع الحشود الغاضة من الفتك بمنفذ العملية.

وكتب الحساب الرسمي للسفارة البريطانية على تويتر تعليقًا على تكريمه: "تم تكريم الإمام محمد محمود بقصر باكنجهام ومنحه وسام الامبراطورية، تثمينا لعمله البطولي إثر الهجوم الإرهابي بفينسبوري بارك عام 2017". ونشر حسابها على موقع "فيسبوك" فيديو للحظة تكريمه.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية صورًا للشيخ المصري أثناء تكريمه وأشادت بعمله البطولي في عملية الدهس الإرهابية.