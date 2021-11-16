بايدن يوقع مشروع قانون تاريخي لدعم البنية التحتية بأكثر من تريليون دولار

واشنطن-(د ب أ/ ت ك أ):

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مشروع قانون تاريخي بقيمة تزيد على تريليون دولار يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال إنه سيصلح البنية التحتية للبلاد ويعزز الاقتصاد، الذي تضرر من جائحة كوفيد 19.

وقال الرئيس، مساء أمس الإثنين، واصفا مشروع القانون بأنه مُنشئ للوظائف، إنه أيضا مثال على أنه أوفى بوعده في حملته الانتخابية بحشد تأييد الحزبين لإنجاز الأمور، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وقال الرئيس خلال مراسم التوقيع فى حديقة البيت الأبيض بحضور أكثر من 800 من القيادات العمالية والمديرين التنفيذيين للأعمال والحكام ورؤساء البلديات ومعظمهم من المشرعين الديمقراطيين "إن الديمقراطيين والجمهوريين يمكنهم الاجتماع معا وتحقيق نتائج" .

ومن المتوقع أن يمول مشروع القانون عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق وإصلاح الطرق والجسور القديمة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المقرر ان تتلقى كاليفورنيا حوالى 5ر3 مليار دولار لإزالة أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص واتخاذ خطوات أخرى لتحسين مياه الشرب . كما ستتلقى اكثر من 80 مليون دولار للمساعدة فى تخفيف حرائق الغابات والكوارث الطبيعية الأخرى .

يشار إلى أن مشروع القانون هذا هو أصغر وأقل طموحا من اقتراح بايدن الأصلي الذي تبلغ قيمته 3ر2 تريليون دولار، والذي تم تقليصه لضمان دعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وبالرغم من أن البيت الأبيض دعا جميع المشرعين الجمهوريين الـ 32 الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، إلا أن جزءا ضئيلا فقط حضر المراسم فى حديقة البيت الأبيض .

وانتقد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فشل مرارا وتكرارا في إصلاح البنية التحتية للبلاد، الجمهوريين الذين دعموا مشروع القانون، وخاصة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من كنتاكي.​