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زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي: على ماكرون التعامل بحزم مع جونسون

12:08 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي: على ماكرون التعامل بحزم مع جونسون

مارين لوبان

باريس - (د ب ا)

قالت الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة والمرشحة للرئاسة مارين لوبان، إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون يجب أن يكون أكثر حزما عند مواجهة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن نزاعات البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبان قولها في باريس: "يجب أن نرفع صوتنا مع المملكة المتحدة"، مضيفة أنه يجب على ماكرون أن يطالب الحكومة البريطانية منح ترخيص للصيادين الفرنسيين للعمل في مياه المملكة المتحدة على النحو المتفق عليه بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن إدارة ماكرون "تواصل تكرار التهديدات دون أي إتخاذ إجراء.. إما ألا تتكلم أو تتخذ إجراء ."

وهناك خلافات عالقة بين فرنسا وبريطانيا بشأن حقوق الصيد، وقد هددت حكومة ماكرون مؤخرا بعرقلة تدفق التجارة من وإلى بريطانيا إذا ظلت السفن الفرنسية بدون تصاريح.

وأضافت لوبان أن مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فشلوا في تنفيذ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد، وانتقدت ميشيل بارنييه، الرجل الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين ويخوض الآن السباق ضدها كمرشح رئاسي للحزب المحافظ التقليدي.

مارين لوبان إيمانويل ماكرون بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي

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