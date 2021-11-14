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شرطة المملكة المتحدة تعلن القبض على 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

11:11 م الأحد 14 نوفمبر 2021
شرطة المملكة المتحدة تعلن القبض على 3 أشخاص بعد انفجار سيارة في ليفربول

الشرطة البريطانية

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص خلال التحقيق في انفجار سيارة في ليفربول.

وكتبت شرطة مانشستر الكبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "اعتقل ضباط في ميرسيسايد ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و 26 و 21 عاما في منطقة كنسينجتون في ليفربول بموجب قانون الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شرطة ميرسيسايد إن سيارة انفجرت بالقرب من مستشفى النساء في ليفربول، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر. ولا يزال التحقيق جاريا بمشاركة محققي مكافحة الإرهاب.

وأضافت إن التحقيق مستمر بالتعاون مع شرطة مكافحة الإرهاب التي تعمل بشكل وثيق مع زملائهم في ميرسيسايد.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة البريطانية انفجار سيارة ليفربول

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