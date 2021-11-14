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الأمم المتحدة: اتفاق قمة جلاسكو ليس كافياً لتجنب "كارثة مناخية"

02:25 م الأحد 14 نوفمبر 2021
الأمم المتحدة: اتفاق قمة جلاسكو ليس كافياً لتجنب "كارثة مناخية"

نيويورك- (بي بي سي):

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ في غلاسكو يعد خطوة مهمة ، لكنه حذر من أنه ليس كافياً لتجنب ما وصفه بـ "كارثة مناخية".

وأضاف جوتيريش إن ما تم التوصل إليه جاء بمثابة حل وسط يعكس مصالح وتناقضات الإرادة السياسية في العالم اليوم.

وأعرب نشطاء البيئة وممثلو الدول الجزرية المنخفضة عن خيبة أملهم من الاتفاق. وقالت وزيرة البيئة في جزر المالديف، شونا أميناث إن عدم التوافق على تقديم ضمانات لإبقاء معدلات زيادة درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية كان بمثابة حكم بالإعدام على بلدها.

هذا المحتوى من

BBC
الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قمة المناخ

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