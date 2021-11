صعد للفضاء ومات في حادثة طائرة.. ماذا نعرف عن جلين دي فريس؟

وكالات:

توفي جلين دي فريس، رائد الفضاء وعالم الأحياء الجزئية، الذي سافر إلى الفضاء على متن رحلة "بلو أوريجين"، في حادث تحطم طائرة بولاية نيو جيرسي.

لم يتخطى عمر فريس ٤٩ عاما، وتوفى بعد شهر واحد فقط من قيامه برحلة إلى الفضاء مع شركة ”بلو أورجين" التابعة لرئيس أمازون جيف بيزوس، في حادث تحطم طائرة صغيرة يوم الخميس، وذلك وفقا لشبكة "سي بي إس" نقلا عن شرطة نيوجيرسي الأمريكية.

وكتبت شركة "بلو أوريجين" على موقع تويتر "نشعر بالأسى لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. لقد جلب الكثير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs