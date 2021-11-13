صعد للفضاء ومات في حادثة طائرة.. ماذا نعرف عن جلين دي فريس؟

وكالات:

توفي جلين دي فريس، رائد الفضاء وعالم الأحياء الجزئية، الذي سافر إلى الفضاء على متن رحلة "بلو أوريجين"، في حادث تحطم طائرة بولاية نيو جيرسي.

لم يتخطى عمر فريس ٤٩ عاما، وتوفى بعد شهر واحد فقط من قيامه برحلة إلى الفضاء مع شركة ”بلو أورجين" التابعة لرئيس أمازون جيف بيزوس، في حادث تحطم طائرة صغيرة يوم الخميس، وذلك وفقا لشبكة "سي بي إس" نقلا عن شرطة نيوجيرسي الأمريكية.

وكتبت شركة "بلو أوريجين" على موقع تويتر "نشعر بالأسى لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. لقد جلب الكثير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

عالم أحياء يسافر الفضاء

أوضحت الشبكة الأمريكية أنه تم تدريب دي فريس، وهو طيار خاص، كعالم أحياء جزيئية وشارك في تأسيس شركة "ميديا داتا سوليوشن"، وهي منصة الأبحاث السريرية الأكثر استخدامًا في العالم.

في الشهر الماضي، أمضى دي فريس أكثر من 10 دقائق في الفضاء بعد أن انطلق في رحلة إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر، ورجل الأعمال الأسترالي كريس بوشويزن والمدير التنفيذي لشركة بلو أوريجين أودري باورز.

وقال دي فريس في مقابلة سابقة مع "سي بي إس" الإخبارية "إنني أتطلع بالفعل لرؤية الأرض من منظور مختلف عما رأيته من قبل.. لا أطيق الانتظار لألقي نظرة من تلك النافذة وأشعر بشعور مختلف تجاه البشرية وكوكبنا بشكل مختلف عما أتيحت لي الفرصة من قبل".

بعد الرحلة، قال دي فريس، خريج جامعة كارنيجي ميلون، إنها "كانت تجربة لا مثيل لها، وكلي أمل في جذب اهتمام الآخرين بصناعة الفضاء حتى يتمكنوا من تجربتها أيضًا".

وتابع "اعتقدت أن هذا سيكون مهمًا بالنسبة لي قبل أن نصعد إلى الفضاء، هذا شيء نحتاج إلى جعله متاحًا، بطريقة منصفة، لأكبر عدد من الأشخاص الناس على هذا الكوكب".

ونعت صديقة بيزوس، لورين سانشيز، دي فريس على انستجرام "هذه خسارة مؤلمة اليوم.. تعرفنا على جلين دي فريس، وهو رجل عظيم".