وفد أمريكي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط

أبوظبي- (أ ف ب):

أفاد وفد أمريكي يزور الإمارات العربية المتحدة وكالة فرانس برس بأن الدولة الخليجية تدرك بأنه لا يمكنها بناء مستقبلها على النفط.

وقال السيناتور بن كاردن الجمعة في ختام جولة شملت أيضا قمة "كوب 26" من أجل المناخ في جلاسكو إن قادة الإمارات "يدركون أن مستقبلهم لن يكون في النفط".

وقبيل اجتماع جلاسكو الذي تعقده الأمم المتحدة، أعلنت كل من الإمارات والسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.

وتم الإعلان عن الأهداف على الرغم من الخطط الرامية لزيادة إنتاج النفط، علما أن "صافي صفر" يشير عادة إلى الانبعاثات ضمن البلد، لا المنتجات التي يجري بيعها واستهلاكها في الخارج.

وأفاد عضو الوفد وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير بعد محادثات أجراها مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن المسؤولين الإماراتيين "يدركون الحقيقة".

وأضاف "يعرفون أن العالم يعمل جاهدا للغاية حتى لا يكون في موقع لشراء منتجاتهم، إذ أنهم يتّجهون إلى الطاقة البديلة".

وتابع من معرض "إكسبو دبي"، الذي جعل من الاستدامة أحد محاوره الرئيسية، "لذا أعتقد أنهم يريدون أيضا ضمان التنويع في هذه المرحلة لأنهم يعرفون بأنه لا يمكن لاقتصادهم أن يكون قائما على المدى الطويل على منتج يعتقد العالم بأن استخدامه مُضر".

ولفت هوير إلى أن استضافة الإمارات لـ"كوب28" سنة 2023 تعكس التزامها بالطاقة النظيفة وستشكّل "حافزا" إضافيا لها للابتعاد عن الوقود الأحفوري.

وقال "أوضح ولي العهد (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) أنهم بالفعل بلد يتمتّع بميّزة الوقود الأحفوري، لكنهم يؤمنون بأن الوقود الأحفوري بات فصلا من الماضي والطاقة البديلة هي المستقبل".

وقاد كاردن فريقا ضم السيناتور بوب كيسي والنائب إيمانويل كليفر. وزاروا إسرائيل قبل الوصول إلى الإمارات، محطتهم الأخيرة.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من عام تقريبا على تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في إطار "اتفاقات أبراهام"، في خطوة أعقبتها تحرّكات مماثلة من البحرين والمغرب والسودان.

وتشارك الإمارات والبحرين حاليا في تدريبات عسكرية بحرية مع قوات إسرائيلية وأميركية في البحر الأحمر، حيث سبق أن اتُّهمت إيران بشن هجمات.

وقال هوير "أعتقد أن اتفاقات أبراهام نقلتنا إلى مستوى نفسي آخر في العلاقة بين العالم العربي وإسرائيل".