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واشنطن تهنئ مصر لاختيارها باستضافة قمة المناخ ٢٠٢٢

12:08 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
واشنطن تهنئ مصر لاختيارها باستضافة قمة المناخ ٢٠٢٢

جون كيري

وكالات:

هنأ مبعوث الولايات المتحدة للمناخ، جون كيري، مصر باختيارها في استضافة قمة المناخ ٢٠٢٢.

وقال كيري في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس "هنيئا لمصر باختيارها استضافة قمة المناخ ٢٧ والإمارات لاستضافة قمة المناخ ٢٨".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى للتعاون مع البلدين نحو تحسين التغيرات المناخية".

وتستضيف مصر رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم اعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

جون كيري قمة المناخ 2022 واشنطن الولايات المتحدة

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