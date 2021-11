واشنطن تهنئ مصر لاختيارها باستضافة قمة المناخ ٢٠٢٢

وكالات:

هنأ مبعوث الولايات المتحدة للمناخ، جون كيري، مصر باختيارها في استضافة قمة المناخ ٢٠٢٢.

وقال كيري في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس "هنيئا لمصر باختيارها استضافة قمة المناخ ٢٧ والإمارات لاستضافة قمة المناخ ٢٨".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى للتعاون مع البلدين نحو تحسين التغيرات المناخية".

Congratulations to Egypt as the newly-announced host of #COP27 and to the UAE as the host of #COP28. The United States looks forward to working with both countries to carry forward the progress of Glasgow and drive further climate action.