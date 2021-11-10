المملكة المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا

لندن - (د ب أ)

نصحت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا بسبب الاشتباكات العسكرية في البلاد.

كما حثت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الرعايا البريطانيين على مغادرة إثيوبيا في الوقت الذي تتاح فيه الطرق التجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتأتي هذه النصيحة وسط صراع مستمر في ولايات تيجراي وأمهرة وعفر الإقليمية في إثيوبيا، وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث إن الصراع "يمكن أن يتصاعد وينتشر بسرعة ودون سابق إنذار".

وذكر بيان على موقع الوزارة عبر الإنترنت: "ينصح مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الآن بعدم السفر بأي طريق إلى إثيوبيا، باستثناء مطار أديس أبابا بولي الدولي (حيث تظل النصيحة قائمة ضد السفر باستثناء الرحلات الضرورية). كما تنصحكم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمغادرة إثيوبيا أثناء توافر الطرق التجارية".