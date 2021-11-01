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الرئيس الأمريكي: لم أرشح نفسي للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي

07:14 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الرئيس الأمريكي: لم أرشح نفسي للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي

جو بايدن

واشنطن-(أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.

وأضاف بايدن - في تصريحات له على هامش قمة العشرين في العاصمة الإيطالية روما تعليقا على تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي مؤخرا، حسب صحيفة "ذا نيويورك بوست" الأمريكية - أنه رشح نفسه من أجل مساعدة الأمريكيين لدعم أعمالهم وتحسين أجورهم وزيادة وظائفهم.

وأشار إلى أنه جاء كذلك من أجل محاربة التغير المناخي والمساعدة في حل الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.​

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن استطلاعات الرأي الولايات المتحدة قمة العشرين

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