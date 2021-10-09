زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر باوبوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 81 كيلومترا جنوب إلى جنوب شرق كوكوبو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.