كورونا بالدول العربية: انخفاض الإصابات في الأردن وفلسطين وارتفاع بلبنان

عواصم عربية - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث انخفضت في دول الأردن وفلسطين والمغرب والجزائر، فيما ارتفعت في لبنان.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 888 إصابة و6 وفيات، فيما تماثل 438 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 831 ألفا و832 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و789 حالة، والشفاء إلى 807 آلاف و569 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و768 ألفا و679 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و353 ألفا و575 شخصا.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 19 وفاة، و867 إصابة، و1737 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 655 إصابة و14 وفاة، و1307 حالات شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 938 ألفا و286 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و427 حالة بنسبة 1.5%، والشفاء إلى 916 ألفا و324 حالة بنسبة 97.7%.

وارتفعت الإصابات اليومية المسجلة في لبنان، حيث سجلت وزارة الصحة 640 إصابة، و4 وفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 628 ألفا و881 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و379 حالة، والشفاء إلى 601 ألف و818 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة ١١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٣ وفيات، فيما تماثل ٨٧ مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٣١ ألفا و٣٨١ حالة من بينها ١١٢ حالة إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٠ ألفا و٧٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨٤٦ حالة، فيما يتواجد حاليا ١٤ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٨ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٨ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وسجلت ولايتان 10 حالات فما فوق.

في السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 36 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 44 مصابا، ووفاة شخص واحد، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 36 ألفا و348 حالة، والشفاء إلى 35 ألفا و100، والوفاة إلى 783 شخصا.