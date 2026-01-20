ميدو في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا: بعمل شغلي ولم أقصد الإساءة

كتب: أحمد عادل
استمعت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لمرافعة دفاع أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، في جلسة استئنافه على حكم حبسه شهرًا لاتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا.
وطالب دفاع ميدو بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس لمدة شهر.
وقال ميدو أمام هيئة المحكمة إنه لم يقصد الإساءة للحكم محمود البنا، مؤكدًا أن تعليقاته جاءت في إطار عمله الإعلامي.
وأضاف ميدو أنه لم يكن على علم بأن الحكم كان يعمل مأذونًا في تلك الفترة، مشددًا على أنه لم يقصد القذف أو السب.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس أحمد حسام "ميدو" شهرًا بعد إدانته بسبّ وقذف الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحوّل إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.
وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهرًا، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح الحكم.
وكان ميدو قد تقدّم باستئناف على الحكم، فيما دفع محاميه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الاستئناف.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدّمه الحكم محمود البنا إلى النيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.