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بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

06:36 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

الاتحاد الأوروبي

عمان - (أ ش أ):

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية أخرى، وذلك اعتبارًا من اليوم.

وقال الاتحاد، في بيان وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بإضافة الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى القائمة، وذلك إلى جانب أستراليا وكندا وتشيلي ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروجواي والصين.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي يراجع قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

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