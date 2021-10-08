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مصر تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا زلزال بلوشستان

01:23 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا زلزال بلوشستان

أرشيفية

القاهرة -أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر حكومةً وشعباً - فى بيان لوزارة الخارجية- على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.

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