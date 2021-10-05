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"التعاون الإسلامي" تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

09:56 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
"التعاون الإسلامي" تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره

السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للسع

السعودية - (أ ش أ)

أعرب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الثلاثاء، عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان ارتكابه، وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "تدابير القضاء على الإرهاب الدولي"، التي ألقاها المندوب الدائم للسعودية.

وأكد المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - دعم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الكامل للجنة طوال فترة عملها، واحترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، والترحيب بكافة المبادرات والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

هذا المحتوى من

السعودية الإرهاب الأمم المتحدة منظمة التعاون الإسلامي

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