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الكاظمي يدعو الجهات السياسية للالتزام بمنافسة مهنية في الانتخابات

05:19 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الكاظمي يدعو الجهات السياسية للالتزام بمنافسة مهنية في الانتخابات

مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية

بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية "سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الإنتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".

وأكد لقد "اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية ووفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".

وقال الكاظمي" نكرر دعواتنا لجميع فئات الشعب للمشاركة الواسعة، ونثني على موقف المرجعية الدينية العليا، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، ونؤكد أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الإقتراع".

وحث رئيس الحكومة العراقية" الوزراء الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، و للحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين".

حكومة العراق مصطفى الكاظمي الانتخابات العراقية

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