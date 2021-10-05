سيدة تدفع امرأة أمام قطار قادم في محطة مترو ببريطانيا (فيديو)

كتب- مصراوي:

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"، لحظة دفع امرأة لسيدة باتجاه القطار القادم.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت امرأة وهي تدفع سيدة أخرى من الرصيف إلى القطار عند اقترابه من المحطة.

ونُقلت السيدة إلى مستشفى قريب من المحطة بعد إصابتها بجروح في الوجه.

فيما لا تزال مرتكبة عملية الدفع طليقة، وتواصل قوات الشرطة البحث عنها بعد تعميم أوصافها، بحسب الصحيفة.