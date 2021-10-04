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بابا الفاتيكان: العالم يواجه أزمة مناخ لم يسبق لها مثيل

06:12 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
بابا الفاتيكان: العالم يواجه أزمة مناخ لم يسبق لها مثيل

بابا الفاتيكان

إيطاليا - (أ ش أ)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن العالم يواجه أزمة في المناخ لم يسبق لها مثيل، ما يتطلب إجابات فعالة.

وأضاف بابا الفاتكيان - في إطار لقاء القادة الدينيين المنعقد بالفاتيكان في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو في نوفمبر المقبل وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية - أنَّ "جميع الأمور متصلة ببعضها البعض، وكل شيء في العالم مرتبط بشكل وثيق".

وتابع: "ليس العلم فقط، وإنما أدياننا وتقاليدنا الروحية تسلط الضوء أيضًا على هذا الارتباط الموجود بيننا جميعًا وباقي الخليقة.. نحن نرى علامات التناغم الإلهي الموجودة في العالم الطبيعي.. لا وجود لمخلوق مكتفٍ بذاته؛ كل مخلوق موجود فقط بالاعتماد على المخلوقات الأخرى، لكي يكمل أحدهما الآخر، في الخدمة المتبادلة".

واستطرد البابا قائلا: إن "الاعتراف بأن العالم مترابط لا يعني فقط فهم العواقب الضارة لأفعالنا، وإنما أيضًا تحديد التصرفات والحلول التي ينبغي تبنيها بنظرة مُنفتحة على الترابط والمشاركة.. لا يمكن للمرء أن تتصرف بمفرده، وبالتالي فإن التزام كل فرد بالعناية بالآخرين والبيئة هو أمر أساسي، وهو التزام يحمل إلى تغيير مُلحٍّ في المسار ويجب أن يتغذى أيضًا من إيمان الفرد وروحانيته".

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