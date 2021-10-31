تعيين رضا نجفي مساعدا لوزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية

طهران- (د ب أ):

أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأحد، قرارا بتعيين رضا نجفي مساعدا لوزارة الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

وكان نجفي يعمل مشرفا على هذا المنصب إثر تعيين المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند مؤخرا سفيرا لإيران في لندن.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، سبق أن شغل نجفي منصب رئيس بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن إيران تُبقي بهذا التعيين في فريقها للمحادثات النووية على مسؤول كان ساعد في التفاوض على الاتفاق الأصلي مع القوى العالمية الكبرى، ما يعني أن الحكومة الجديدة المتشددة تسعى للاستفادة من الدبلوماسيين الأكثر خبرة وحنكة مع اقتراب استئناف المحادثت الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.