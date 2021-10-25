عباس: تحرك رسمي ضد تصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"

رام الله (د ب أ)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين، عن تحرك فلسطيني رسمي ضد قرار إسرائيل تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية منظمات إرهابية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله وفداً من المؤسسات الأهلية المستهدفة بالقرار الإسرائيلي، وهي مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وقال عباس إن الإجراء الإسرائيلي "مرفوض ومدان، ونحن جميعًا نقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم"، مؤكدا أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار".

وأضاف عباس أنه "لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذ المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة "هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي عن تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات" بدعوى ارتباط تلك المؤسسات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.