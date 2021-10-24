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أدني حصيلة يومية لكورونا بالجزائر منذ 18 شهرا .. 67 حالة جديدة خلال 24 ساعة

12:17 ص الأحد 24 أكتوبر 2021
أدني حصيلة يومية لكورونا بالجزائر منذ 18 شهرا .. 67 حالة جديدة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة ، فيما تماثل 51 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أدنى حصيلة لكورونا بالجزائر منذ 18 شهرا.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٥ آلاف و٧٥٠ حالة؛ من بينها ٦٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤١ ألفا و١٢٩ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٨٨٦ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٦ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٩ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و سجلت ولايتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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