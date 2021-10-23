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إصابة فلسطيني وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

02:51 م السبت 23 أكتوبر 2021
إصابة فلسطيني وتحطيم 4 مركبات في اعتداء للمستوطنين شمال رام الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (د ب أ):

أصيب فلسطيني بحروق، السبت، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عوض أبو سمرة قوله إن "نحو 20 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية "عيدي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة".

وأشار إلى أن "المستوطنين اعتدوا على مواطن ، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة".

ولفت إلى أن "المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها".

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