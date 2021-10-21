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تقارير: الطيران الإسرائيلي يُحاكي هجمات على منشآت نووية إيرانية

11:38 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تقارير: الطيران الإسرائيلي يُحاكي هجمات على منشآت نووية إيرانية

الطيران الإسرائيلية

رام الله - (أ ش أ):

أوردت القناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف تدريبات على هجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية.

وذكرت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بتخصيص أموال في الميزانية لمثل هذا السيناريو، بعد توقف دام عامين.

وقالت القناة إن كوخافي أمر أيضا بتدريب سلاح الجو "بشكل مكثف" لمحاكاة ضربة على البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت القناة أن التعليمات بشأن هذا الأمر صدرت خلال اجتماع عقده كوخافي في مكتبه في الأيام الأخيرة.

ولم يذكر التقرير مصدرًا ولم يصدر أي تعليق من المسؤولين العسكريين.

كان وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قال أمس الأول الثلاثاء إن الحرب حتمية وهو السبيل الوحيد لمنع إيران من الوصول إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال ليبرمان، لموقع "واللا" الإخباري العبري، إن "المواجهة مع إيران هي مسألة وقت فقط .. وليس الكثير من الوقت".

هذا المحتوى من

Asha
الطيران الإسرائيلي إيران إسرائيل سلاح الجو الإسرائيلي

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