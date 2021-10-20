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دراسة: لقاح فايزر يقي المراهقين من العلاج بالمستشفى بسبب كورونا

01:05 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
دراسة: لقاح فايزر يقي المراهقين من العلاج بالمستشفى بسبب كورونا

لقاح فايزر

نيويورك - (د ب أ/ت ك أ):

أظهرت دراسة جديدة أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر فعال بنسبة 93% في منع الحاجة للعلاج في المستشفى للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن دراسة أجرتها هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بحثت حالة 464 مريضا من هذه الفئة العمرية في المستشفيات – من بينهم 179 مريضا بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا و285 مريضا مصابين بأمراض أخرى.

وكان 97% من بين الـ179 مريضا الذي يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 غير حاصلين على اللقاح. وكانت الأغلبية تعانى من مرض واحد سابق على الأقل .

وتشجع الدراسة، وفقا لمعديها، على "تعزيز أهمية التطعيم لحماية الشباب في الولايات المتحدة من حالات المرض الشديدة بسبب فيروس كورونا".

وقال معدو الدراسة: "تشير هذه البيانات إلى أن زيادة تغطية التطعيم بين هذه الفئة العمرية يمكن أن تقلل من الإصابة بالحالات المرضية الحادة بسبب كورونا في الولايات المتحدة".

وأظهرت الدراسة أن فعالية فايزر تختلف اختلافا طفيفا بين الفئات العمرية، حيث تبلغ فاعليته 91% في الفئة العمرية بين 12 و15 عاما و94% لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

وشملت الدراسة فقط أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا وتلقوا جرعتهم الثانية قبل 14 يوما على الأقل من ظهور المرض.

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