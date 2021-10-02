تايوان تدين اختراق طائرات حربية صينية لمجالها الجوي

تايبيه- (د ب أ):

أدانت تايوان، السبت، الصين بسبب إرسال 38 طائرة حربية إلى داخل المجال الجوي لتايوان يوم الجمعة، وهي أكبر عملية اختراق للمجال الجوي على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 25 طائرة حربية صينية، من بينها 18 طائرة مقاتلة من طراز "جي-16" وأربع طائرات مقاتلة من طراز "سو-30" وقاذفتان من طراز "اتش-6" وطائرة من طراز "يون-8"، دخلت في البداية المجال الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني للصين.

وتابعت الوزارة أنه تم رصد 13 طائرة أخرى، من بينها 10 مقاتلات "جيه-16" وطائرتان "اتش-6" وطائرة "كيه جيه-500" في المساء.

وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينج تشانج للصحفيين إن الصين "تقوم بشكل يائس ببناء قوتها العسكرية وزعزعت السلام الإقليمي".