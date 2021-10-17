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مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية بجنوب غرب ألمانيا

05:13 م الأحد 17 أكتوبر 2021
مصرع 3 أشخاص إثر تحطم مروحية بجنوب غرب ألمانيا

الشرطة الألمانية

برلين - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، مصرع ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية من طراز "روبنسون آر 44" بالقرب من بلدة "بوخن" بجنوب غرب ألمانيا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن وسائل إعلامية محلية أفادت بأن المروحية سقطت في منطقة بها غابات، موضحة أن حطام الطائرة تناثر على بعد مئات الأمتار.

وأوضحت أن الشرطة مدينة "هايلبرون" القريبة من موقع الحادث لم تدل بأية تفاصيل عن هوية ضحايا المروحية المحطمة أو موقع إقلاعها والأسباب المؤدية إلى تحطمها حتى الآن.

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الشرطة الألمانية ألمانيا تحطم مروحية

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