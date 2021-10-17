وفد حكومي سوري يصل إلى جنيف تمهيدا للجولة السادسة من اجتماعات لجنة تعديل الدستور

موسكو - (د ب أ):

وصل إلى جنيف الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جولتها السادسة والمزمع انطلاقها غدا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية القول إن الوفد وصل أمس من دمشق إلى جنيف، وسيعقد اليوم كل من المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون والرئيسين المشاركين أحمد الكزبري، ممثلاً عن "الوفد الوطني"، وهادي البحرة ممثلا عن وفد المعارضة، جلسة خاصة، هي الأولى من نوعها، للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.

وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحا للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ليتم مناقشته، على أن يخصص آخر يوم من الجولة، وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.

ونظرا لجائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحفيين المعتمدين في جنيف، حيث لن يرافق إعلاميون أياً من الوفود لتغطية أعمال الجولة السادسة.​