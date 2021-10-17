Masrawy logo white

وفد حكومي سوري يصل إلى جنيف تمهيدا للجولة السادسة من اجتماعات لجنة تعديل الدستور

08:48 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
وفد حكومي سوري يصل إلى جنيف تمهيدا للجولة السادسة من اجتماعات لجنة تعديل الدستور

أحمد الكزبري

موسكو - (د ب أ):

وصل إلى جنيف الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جولتها السادسة والمزمع انطلاقها غدا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية القول إن الوفد وصل أمس من دمشق إلى جنيف، وسيعقد اليوم كل من المبعوث الأممي الخاص جير بيدرسون والرئيسين المشاركين أحمد الكزبري، ممثلاً عن "الوفد الوطني"، وهادي البحرة ممثلا عن وفد المعارضة، جلسة خاصة، هي الأولى من نوعها، للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.

وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحا للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ليتم مناقشته، على أن يخصص آخر يوم من الجولة، وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.

ونظرا لجائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحفيين المعتمدين في جنيف، حيث لن يرافق إعلاميون أياً من الوفود لتغطية أعمال الجولة السادسة.​

أحمد الكزبري سوريا الدستور جنيف

الخبر التالى:

مفوض أوروبي يحذر من احتمال تزايد فقر الطاقة في أوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| منع غير المطعمين من دخول المصالح الحكومية.. والجرعة الثالثة لهذه الفئات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا