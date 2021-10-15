بعد طعنه داخل كنيسة.. وفاة النائب البريطاني المحافظ ديفيد ايميس

(وكالات):

قُتل نائب بريطاني بحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد طعنه عدة مرات، يوم الجمعة، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

تعرض عضو البرلمان البريطاني ديفيد ايميس اليوم الجمعة لهجوم من شخص وجه إليه عدة طعنات، وذلك في أثناء تواجده في الكنيسة في بلدة ساوث إند في مقاطعة ايسيكس.

واعتقلت الشرطة رجلا للتحقيق معه. وذكرت أنها لا تبحث عن مشتبه آخر. ولا توجد أخبار بعد عن وضع ايميس الصحي، بحسب "بي بي سي".

وايميس رئيس جمعية الصداقة البريطانية القطرية.

وكانت النائبة العمالية جو كوكس قد اغتيلت على يد يميني متطرف عام 2016 اثناء الاستعداد للاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.