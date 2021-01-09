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زعيم كوريا الشمالية يصف الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" ويتعهد بمواصلة التطوير النووي

01:29 ص السبت 09 يناير 2021
زعيم كوريا الشمالية يصف الولايات المتحدة بـ"العدو الأكبر" ويتعهد بمواصلة التطوير النووي

كيم جونج أون

سول- (د ب أ):
وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها "العدو الأكبر" وطالب واشنطن بوقف سياستها العدائية تجاه بيونجيانج، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

وفي أول تعليق لكوريا الشمالية على انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة، توقع كيم عدم تغير سياسة واشنطن ضد بيونجيانج بغض النظر عمن يحكم البلاد، متعهدًا بمواصلة التطوير النووي من أجل بقائها، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما حث كيم كوريا الجنوبية على تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن أي تحسن في العلاقات عبر الحدود سيعتمد بالكامل على موقف سول.

جاءت تصريحات كيم خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في بيونجيانج والذي يعقد حاليا.​

كيم جونج أون كوريا الشمالية الولايات المتحدة التطوير النووي

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