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إيران تتفاوض مع كوريا الجنوبية حول الأرصدة المُجمدة لشراء لقاح كورونا

09:47 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
إيران تتفاوض مع كوريا الجنوبية حول الأرصدة المُجمدة لشراء لقاح كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن إيران تجري مفاوضات مع كوريا الجنوبية لاستخدام أرصدة إيران المجمدة لدى البلاد لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت عن مصادر القول إن "هناك احتمالا لقبول الطلب الإيراني نظرا لأن لقاح كورونا يأتي ضمن (التجارة الإنسانية)".

ووفقا ليونهاب، فإنه يتم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وكانت وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا رفضت التعليق على تحليلات تفيد بأن دوافع احتجاز إيران لناقلة كورية جنوبية أمس هو الضغط لرفع التجميد عن أرصدة إيرانية، وقالت إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأن "الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طاقم الناقلة".

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة أمس بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.

لقاح كورونا كوريا الجنوبية إيران

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