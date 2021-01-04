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غضب في فرنسا بسبب بطء توفير لقاح كورونا

05:31 م الإثنين 04 يناير 2021
غضب في فرنسا بسبب بطء توفير لقاح كورونا

فرنسا

باريس - (د ب ا)

تصاعد الغضب في فرنسا، اليوم الاثنين، بسبب بطء توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جان روتنر رئيس منطقة جراند ايست، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا لشبكة فرانس 2 اليوم: "كل شيء يتم تقريره في باريس"، مضيفًا أن بطء توفير اللقاحات يمثل" فضيحة للدولة" ، قائلاً إن شراء سيارة الآن أسهل من الحصول على اللقاح.

من ناحية أخرى، دافع رئيس هيئة الصحة العامة في فرنسا عن أعمال الحكومة، وقال إن الأولوية هي تطعيم كبار السن المقيمين في دور الرعاية في مكان تواجدهم، بدلا من مطالبتهم بالذهاب لمراكز التطعيم.

وقد تلقى 500 شخص حتى الآن فقط لقاح كورونا، بعد مرور أكثر من سبعة أيام على بدء حملة التطعيم في البلاد، بحسب ما ذكره موقع "كوفيد تراكر" الإلكتروني.

وقد بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا، التي بدأت حملة التطعيم في نفس الوقت، أكثر من 240 ألفا.

ويذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

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