إيران.. اعتقال مجموعات خططت لتوغل بري بدعم أمريكي - إسرائيلي

كتب : محمود الطوخي

06:51 م 25/04/2026

القبض على خلايا مسلحة بإيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اعتقال عناصر استخباراتية وتشكيلات مناهضة مسلحة، موضحا أن هذه المجموعات تتلقى دعما مباشرا من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح بيان للحرس الثوري، أن هذه المجموعات خططت لتهيئة الأجواء لتوغل بري من الجهة الغربية، في ظل تخوف دولي من استئناف حرب إيران وأمريكا.

وأوضحت استخبارات الحرس الثوري، أنها نفذت حملات مكثفة ضمن النطاق الجغرافي لمحافظتي كرمانشاه وكردستان، أسفرت عن رصد وإسقاط مجموعات تابعة لكيانات مسلحة مناوئة.
وأكدت أن تلك الكيانات تمتعت بإسناد "صهيوني وأمريكي" بغرض تجهيز الساحة لعمليات عسكرية، مما يرفع من وتيرة القلق بشأن حرب إيران.

وكشفت وزارة الاستخبارات عن سقوط عميل متمرس يعمل لصالح تل أبيب، إلى جانب ضبط 15 "عنصرا تخريبيا يتبنون أفكارا انفصالية" في 5 مناطق إدارية مختلفة، مشيرة إلى أن المقبوض عليه في منطقة إيلام، ويُدعى "أميد أ"، تورط في تسريب بيانات بالغة السرية لجهاز الموساد، فضلا عن تنسيقه عمليات تخريبية بالتعاون مع تيارات تؤيد العودة للنظام الملكي.

وفي سياق متصل، أعلن أجهزة الأمن الإيرانية نجحت السلطات في منطقة سيستان وبلوتشستان في الإيقاع بعنصر تنفيذي يتبع لتنظيم انفصالي يُعرف باسم "داود ش"، وذلك قبيل شروعه في تنفيذ هجوم قرب ضواحي زاهدان.
وأفاد البيان، باعتقال مجموعة ثلاثية في غيلان يتزعمها "مهيار س" وعُثر بحوزتها على قاذف هاون، إضافة إلى الإيقاع بمجموعة ثنائية في لرستان، و9 عناصر انفصالية في أذربيجان الغربية، في خطوة استباقية لمنع أي تحركات مسلحة بالتزامن مع أزمة إيران وأمريكا.

