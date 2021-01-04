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سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا تثير قلقًا أكبر في بريطانيا

05:20 م الإثنين 04 يناير 2021
سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا تثير قلقًا أكبر في بريطانيا

سلالة جديدة من كورونا

لندن - (د ب أ)

قالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا هي أكثر إثارة للمشكلات من السلالة المتحورة التي أدت إلى عمليات إغلاق جديدة في معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين: "أنا قلق للغاية بشأن السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا"، مستشهدًا بمحادثة خلال عطلة عيد الميلاد مع نظيره في جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المقابلة قول هانكوك أيضًا إن "أحد الأسباب التي تجعلهم يعرفون أن لديهم مشكلة هو أنهم، مثلنا، لديهم قدرة علمية جينومية ممتازة ليكونوا قادرين على دراسة تفاصيل الفيروس. بل وهي تمثل مشكلة أكثر من السلالة المتحورة الجديدة في المملكة المتحدة".

يشار إلى أن السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا تتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات في البلاد، ومثل السلالة التي ظهرت في المملكة المتحدة، يبدو أنها أكثر انتشارا من السلالات السابقة. ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن لقاحات (كوفيد-19) التي تم اعتمادها حتى الآن لن تكون مجدية ضد السلالات الجديدة.

سلالة كورونا الجديدة بريطانيا جنوب إفريقيا فيروس كورونا

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