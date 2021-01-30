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بوتين ونظيره الأذربيجاني يناقشان بدء تشغيل مركز المراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باغ

05:25 م السبت 30 يناير 2021
بوتين ونظيره الأذربيجاني يناقشان بدء تشغيل مركز المراقبة لوقف إطلاق النار في قرة باغ

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم السبت، بدء عمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قرة باغ.
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- بأنه "خلال اتصال هاتفي، رحب رئيسا روسيا الاتحادية وجمهورية أذربيجان ببدء عمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العدائية في منطقة الصراع، والذي تم افتتاحه اليوم في أذربيجان"، كما ناقش الجانبان قضايا التعاون الثنائي الروسي الأذربيجاني.
وأعرب الرئيسان عن أملهما في أن يسهم عمل المركز في زيادة استقرار الوضع في قرة باغ، والالتزام بالاتفاقيات المسجلة في بيان رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا.

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