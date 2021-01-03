الهند تسجل 18 ألفا و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة
نيودلهي - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 10 ملايين و323 ألفا و965 حالة، وذلك عقب تسجيل وزارة الصحة 18 ألفا و177 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 149 ألفا و435 حالة، وذلك عقب تسجيل 217 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و927 ألفا و310 أشخاص.
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