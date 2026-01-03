إعلان

نائب ترامب: عرضنا "خيارات متعددة" قبل ضرب فنزويلا واعتقال على مادورو

كتب : مصراوي

04:28 م 03/01/2026

جيه دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال نائب الرئيس جيه دي فانس، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب عرض "مخارج متعددة" قبل أن تتمكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وشن ضربة واسعة النطاق على كاراكاس.

وأضاف فانس في تدوينة له على منصة إكس، "قدّم الرئيس عدة خيارات للخروج من المأزق، لكنه كان واضحًا جدًا طوال هذه العملية يجب وقف تهريب المخدرات، ويجب إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".


ولفت إلى أن مادورو "أحدث من يكتشف أن الرئيس ترامب صادق في أقواله. تحية تقدير لرجال العمليات الخاصة الشجعان الذين نفذوا عملية رائعة حقًا"، وفق ما كتبه فانس على موقع إكس، معيدًا نشر منشور ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت سابق من صباح اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيه دي فانس دونالد ترامب الولايات المتحدة نيكولاس مادورو كاراكاس رئيس فنزويلا الهجوم الامريكي على فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية