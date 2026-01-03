نائب ترامب: عرضنا "خيارات متعددة" قبل ضرب فنزويلا واعتقال على مادورو



وكالات

قال نائب الرئيس جيه دي فانس، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب عرض "مخارج متعددة" قبل أن تتمكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وشن ضربة واسعة النطاق على كاراكاس.

وأضاف فانس في تدوينة له على منصة إكس، "قدّم الرئيس عدة خيارات للخروج من المأزق، لكنه كان واضحًا جدًا طوال هذه العملية يجب وقف تهريب المخدرات، ويجب إعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026



ولفت إلى أن مادورو "أحدث من يكتشف أن الرئيس ترامب صادق في أقواله. تحية تقدير لرجال العمليات الخاصة الشجعان الذين نفذوا عملية رائعة حقًا"، وفق ما كتبه فانس على موقع إكس، معيدًا نشر منشور ترامب على منصة تروث سوشيال في وقت سابق من صباح اليوم.