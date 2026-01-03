الأرصاد عن الطقس غدًا: شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 8

الأرصاد عن الطقس غدًا: شديد البرودة ليلًا والصغرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 08

العاصمة الإدارية 20 07

6 أكتوبر 20 07

بنها 19 08

دمنهور 19 09

وادي النطرون 20 08

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 20 09

المنصورة 19 08

الزقازيق 20 08

شبين الكوم 19 08

طنطا 19 08

دمياط 19 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 09

السويس 20 10

العريش 19 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 11

نخل 19 05

كاترين 15 01

الطور 22 10

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 11

مطروح 18 10

السلوم 17 09

سيوة 17 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 26 15

أبرق 25 16

جبل علبة 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 07

بني سويف 20 07

المنيا 19 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 12

الوادي الجديد 22 06

