محافظ أسيوط يتفقد لجان الإعادة ويشيد بالإقبال على التصويت (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بعدد من اللجان الانتخابية بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الثلاث التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادتها. رافقه خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

وخلال الجولة، تابع المحافظ إجراءات دخول الناخبين والتأكد من توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أي معوقات تؤثر على عملية التصويت، واطلع على مستوى التنظيم داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرص المحافظة على توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية طوال فترة الانتخابات، مع جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية تأتي بالتوازي مع عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة في جميع اللجان، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تنظيم محيط اللجان لتيسير حركة الناخبين ومنع التكدسات.

وشدد المحافظ على أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومستقرة، وتحت إشراف قضائي كامل، مع التزام المحافظة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، والعمل على توفير الدعم الفني والتنظيمي فقط دون التدخل في مجريات التصويت.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.