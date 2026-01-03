وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إنه يعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً أن التوقيت كان مثالياً لتنفيذ العملية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة كانت تعتزم تنفيذ العملية ضد مادورو قبل أربعة أيام، إلا أن الظروف الجوية لم تكن مثالية في ذلك الوقت.

وأوضح أن مادورو كان في حصن منيع أثناء عملية الاعتقال، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية كانت جاهزة ومجهزة للتعامل مع هذا الوضع.

وأكد ترامب أنه لا يمكن المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا من حيث توقف سلفه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة في مسألة من سيتولى زمام الأمور في فنزويلا، لافتاً إلى أنه يتم حالياً اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية المتعلقة بالقيادة الفنزويلية.