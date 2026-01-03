ترامب: شاهدت عملية القبض على مادورو كما لو كانت "برنامجًا تلفزيونيًا"



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه شاهد عملية القبض المعقدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتكشف في الوقت الفعلي من غرفة في منتجع مارالاغو برفقة جنرالات عسكريين.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز: "أخبرني عسكريون حقيقيون أنه لا يوجد بلد آخر على وجه الأرض قادر على القيام بمثل هذه المناورة. لو رأيتم ما حدث، أعني، لقد شاهدته حرفياً، كما لو كنت أشاهد برنامجاً تلفزيونياً."

وتابع ترامب: "لو رأيتم السرعة والعنف، كما تعلمون، يقولون إن السرعة والعنف هما ما يستخدمان هذا المصطلح. لقد كان عملاً مذهلاً، عملاً رائعاً قام به هؤلاء الناس. لا أحد غيرهم كان ليتمكن من فعل شيء مماثل".

ولفت إلى شاهد الجيش الأمريكي وهو يقبض على مادورو، والذي تضمن اقتحامهم للأبواب الفولاذية، مضيفًا: "حسنًا، لقد شاهدنا ذلك من غرفة. كانت لدينا غرفة، وشاهدنا كل جانب من جوانبه. كنا محاطين بالكثير من الناس، بمن فيهم جنرالات، وكانوا على دراية بكل ما كان يحدث. وكان الأمر معقدًا للغاية، معقدًا جدًا".

وأضاف ترامب قائلاً: "في الحقيقة، لقد اقتحموا المكان، واقتحموا أماكن لم يكن من الممكن التواجد فيها، واقتحموا أبواباً فولاذية وُضعت هناك لهذا الغرض تحديداً، وتم القضاء عليهم في غضون ثوانٍ. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل"، موضحًا أن الولايات المتحدة لديها "عدد هائل" من الطائرات الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك المروحيات والطائرات المقاتلة.