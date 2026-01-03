إعلان

ترامب: سنكون منخرطين بقوة في قطاع النفط في فنزويلا

مصراوي

04:35 م 03/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط في فنزويلا.

وأضاف ترامب أنه قال للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما تحدث إليه قبل أسبوع: عليك الاستسلام، لكن في النهاية تعيّن علينا القيام بشيء ما.

وأوضح أن العملية التي استهدفت مادورو تبعث إشارات، محذراً من أن الموالين له يواجهون مستقبلاً سيئاً إذا استمروا في ولائهم له.

وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تفقد 300 ألف شخص سنوياً بسبب المخدرات، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك بعد الآن مع أي دولة.

وأشار إلى أن واشنطن ستنظر في ما إذا كان من الممكن لماريا كورينا ماتشادو أن تقود فنزويلا، لافتاً إلى أن البلاد لديها حالياً نائبة للرئيس.

