ترامب: سنكون منخرطين بقوة في قطاع النفط في فنزويلا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط في فنزويلا.

وأضاف ترامب أنه قال للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما تحدث إليه قبل أسبوع: عليك الاستسلام، لكن في النهاية تعيّن علينا القيام بشيء ما.

وأوضح أن العملية التي استهدفت مادورو تبعث إشارات، محذراً من أن الموالين له يواجهون مستقبلاً سيئاً إذا استمروا في ولائهم له.

وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تفقد 300 ألف شخص سنوياً بسبب المخدرات، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بذلك بعد الآن مع أي دولة.

وأشار إلى أن واشنطن ستنظر في ما إذا كان من الممكن لماريا كورينا ماتشادو أن تقود فنزويلا، لافتاً إلى أن البلاد لديها حالياً نائبة للرئيس.