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الرئيس اللبناني يطلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لبحث الوضع الأمني في البلاد

11:06 م الخميس 28 يناير 2021
الرئيس اللبناني يطلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لبحث الوضع الأمني في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى انعقاد مجلس الأمن المركزي، لدراسة الوضع الأمني في البلاد في ضوء التقارير الميدانية التي تعدها الأجهزة الأمنية المعنية، ووضع الاقتراحات والإجراءات الواجب اتخاذها.

وكانت إحدى القنوات الإخبارية اللبنانية قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، طلب عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع؛ لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية لا سيما في ضوء الاضطرابات التي يشهدها لبنان منذ أيام وتحول بعض الاحتجاجات إلى أعمال شغب واسعة وقطع للطرق ومواجهات مع الشرطة، خصوصا في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) غير أنه لم يجد تجاوبا من رئاسة الجمهورية.

ويترأس وزير الداخلية (بصفته) مجلس الأمن المركزي، الذي يضم في عضويته النائب العام وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، ويبحث المجلس في الأوضاع الأمنية في لبنان، ويجري خلاله تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وتنسيق العمل فيما بينها، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة، حينما يتطلب الأمر.

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