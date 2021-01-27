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جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل

08:06 م الأربعاء 27 يناير 2021
جون كيري: بايدن سيدعو لقمة دولية بشأن المناخ في أبريل المقبل

جون كيري

وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لملف التغير المناخي جون كيري، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينظم قمة دولية بشأن المناخ في ٢٢ أبريل المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستسعى إلى أن تجتمع دول العالم من أجل مواجهة التغير المناخي.

وتابع كيري، في مؤتمر صحفي بشأن التغير المناخي بعد اجتماع مع بايدن اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي سيوقع على عدد من القرارات التنفيذية بشأن المناخ لتأمين أن التحركات بشأن التغير المناخي ستكون دولية.

‏‎وفي وقت سابق من اليوم، جمد بايدن منح التراخيص لعمليات التنقيب عن المحروقات ويعلن تنظيم قمة حول المناخ.

جون كيري قمة المناخ

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